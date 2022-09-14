أبرزها قمة السيتي ودورتموند ومواجهة ريال مدريد ولايبزيج.. تعرف على مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الأربعاء، الموافق 14 سبتمبر 2022، عدد من المباريات الهامة والمرتقبة ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يواجه فريق مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره بوروسيا دورتموند الألماني، كما سيستضيف ريال مدريد الإسباني فريق لايبزيج الألماني.

ونستعرض لكم مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة لها:

دوري أبطال أوروبا

ميلان الإيطالي ضد دينامو زغرب الكرواتي وتُذاع على beIN Sports 1 HD Premium

شاختار دونيتسك الأوكراني ضد سيلتك الاسكتلندي وتُذاع على beIN Sports 2 HD Premium

وتنطلق المباراتان في تمام 6:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:45 مساءً بتوقيت السعودية.

تشيلسي الإنجليزي ضد ريد بول سالزبورج النمساوي وتُذاع على beIN Sports HD Xtra 1

مانشستر سيتي الإنجليزي ضد بوروسيا دورتموند الألماني وتُذاع على beIN Sports 3 HD Premium

كوبنهاجن الدنماركي ضد إشبيلية الإسباني وتُذاع على beIN Sports HD 2 English

يوفنتوس الإيطالي ضد بنفيكا البرتغالي وتُذاع على beIN Sports HD Xtra 2

ريال مدريد الإسباني ضد لايبزيج الألماني وتُذاع على beIN Sports 1 HD Premium

جلاسكو رينجرز الاسكتلندي ضد نابولي الإيطالي وتُذاع على beIN Sports 3 HD Premium

وتنطلق جميع المباريات المذكورة في تمام 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 مساءً بتوقيت السعودية.

الدوري السعودي

الطائي ضد الفتح وتنطلق المباراة في تمام 5:55 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:55 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على SSC1 HD

العدالة ضد الشباب وتنطلق المباراة في تمام 8 مساءً بتوقيت القاهرة، 9 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على SSC5 SD

الدوري المغربي

الإتحاد الرياضي التوركي ضد الجيش الملكي وتنطلق المباراة في تمام 7 مساءً بتوقيت القاهرة، 8 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على Arryadia SD/HD