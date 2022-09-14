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أبرزها قمة السيتي ودورتموند ومواجهة ريال مدريد ولايبزيج.. تعرف على مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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الشارقة - اميمة ياسر -    

تقام اليوم الأربعاء، الموافق 14 سبتمبر 2022، عدد من المباريات الهامة والمرتقبة ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة .

ومن المقرر أن يواجه فريق مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره بوروسيا دورتموند الألماني، كما سيستضيف الإسباني فريق لايبزيج الألماني.

ونستعرض لكم مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة لها:

دوري أبطال أوروبا 

ميلان الإيطالي ضد دينامو زغرب الكرواتي وتُذاع على beIN Sports 1 HD Premium

شاختار دونيتسك الأوكراني ضد سيلتك الاسكتلندي وتُذاع على beIN Sports 2 HD Premium

وتنطلق المباراتان في تمام 6:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:45 مساءً بتوقيت .

الإنجليزي ضد ريد بول سالزبورج النمساوي وتُذاع على beIN Sports HD Xtra 1

مانشستر سيتي الإنجليزي ضد بوروسيا دورتموند الألماني وتُذاع على beIN Sports 3 HD Premium

كوبنهاجن الدنماركي ضد إشبيلية الإسباني وتُذاع على beIN Sports HD 2 English

يوفنتوس الإيطالي ضد بنفيكا البرتغالي وتُذاع على beIN Sports HD Xtra 2

ريال مدريد الإسباني ضد لايبزيج الألماني وتُذاع على beIN Sports 1 HD Premium

جلاسكو رينجرز الاسكتلندي ضد نابولي الإيطالي وتُذاع على beIN Sports 3 HD Premium

وتنطلق جميع المباريات المذكورة في تمام 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 مساءً بتوقيت السعودية.

الدوري السعودي

الطائي ضد الفتح وتنطلق المباراة في تمام 5:55 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:55 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على SSC1 HD

العدالة ضد الشباب وتنطلق المباراة في تمام 8 مساءً بتوقيت القاهرة، 9 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على SSC5 SD

الدوري المغربي

الإتحاد الرياضي التوركي ضد الجيش الملكي وتنطلق المباراة في تمام 7 مساءً بتوقيت القاهرة، 8 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على Arryadia SD/HD

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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