مع أنباء اقترابه من فيوتشر.. هل فسخ الأهلي عقده مع صلاح محسن؟

الشارقة - اميمة ياسر -

نفت إدارة النادي الأهلي صحة ما تردد خلال الساعات الماضية عن فسخ تعاقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم، صلاح محسن، مضيفة أن اللاعب مستمر مع الفريق، وقد يرحل للإعارة وليس عن طريق فسخ التعاقد.

ونقل موقع "مصراوي" عن مصدر بالنادي الأهلي قوله إن صلاح محسن لاعب بالفريق ولم يتم فسخ التعاقد معه.

وأضاف المصدر: "كيف يتم فسخ التعاقد مع صلاح محسن؟، هذا كلام غير صحيح، هناك تقييم في تلك المرحلة وقد يخرج صلاح محسن على سبيل الإعارة أو حتى بيع نهائي، لكن مع وجود شرط يقضي بعودته بعد عام أو اثنين مقابل دفع مبلغ مالي معين".

وأكد: "حتى الآن لم يتم حسم الموقف وهناك عروض يتم دراستها ولكن لم يتم فسخ تعاقده كما تردد".

وكان موقع "بطولات" قد ذكر في وقت سابق أن النادي الأهلي وافق على رحيل اللاعب صلاح محسن إلى صفوف فيوتشر.

ونقل الموقع عن مصدر بالأهلي قوله إن صفقة انتقال محسن إلى فيوتشر، جاءت على سبيل الإعارة لمدة عام واحد.

يشار إلىأن الأهلي أعلن خلال الساعات القليلة الماضية عن ضم صفقتين، إذ تعاقد مع شادي حسين، والبرازيلي برونو سافيو.

يُذكر أن الأهلي قد أنهى الموسم الماضي ببطولة الدوري محتلًا المركز الثالث، كما خسر بطولة دوري أبطال إفريقيا من الدور النهائي على يد الوداد المغربي.