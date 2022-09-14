شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. قمة أفريقية بين الأهلى والزمالك تنتهى بالتعادل 2/2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل الزمالك مع الأهلى بهدفين لكل فريق فى الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا فى مثل هذا اليوم 14 سبتمبر 2008.

تقدم الأهلى عن طريق الأنجولى أمادو فلافيو فى الدقيقة التاسعة، وتعادل الزمالك عن طريق جمال حمزة قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق، وفى الشوط الثانى تقدم الزمالك عن طريق الغانى الراحل جونيور أجوجو فى الدقيقة السادسة، وأدرك محمد أبو تريكة هدف التعادل فى الدقيقة 25 من عمر الشوط.

رفع الأهلى رصيده إلى 11 نقطة وضمن تأهله إلى نصف نهائى البطولة للمرة الرابعة على التوالى، بينما تضاءلت حظوظ الزمالك فى الصعود بعدما وصل رصيده إلى النقطة الخامسة.

جاء تشكيل الزمالك بقيادة الألمانى راينر هولمان فى القمة الأفريقية الخامسة مكونا من: عبد الواحد السيد "كابتن الفريق"، أحمد غانم سلطان، محمود فتح الله (كريم ذكري)، أحمد مجدي، عمرو الصفتي، أسامة حسن، محمد عبدالله (علاء عبدالغني)، أحمد عبدالرؤوف، محمد أبوالعلا، الغانى جوينور أجوجو، جمال حمزة (شريف أشرف).

بينما جاء تشكيل الأهلى بقيادة البرتغالى مانويل جوزيه مكونا من :أمير عبدالحميد، وائل جمعة، شادى محمد عبدالفتاح "كابتن الفريق"، رامى عادل، محمد بركات، أحمد حسن (أحمد صديق)، حسام عاشور، التونسى أنيس بوجلبان (سيد معوض)، الأنجولى جيلبرتو، محمد أبوتريكة، الأنجولى أمادو فلافيو (أحمد بلال).

وتُوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، و37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبرمحلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الاهلى بـ10 ألقاب لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021).

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، و 2020 و 2021 وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ24 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس موسم 2019 - 2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.