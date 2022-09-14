شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الأهلى وجه الشكر لـ كهربا وسيد عبد الحفيظ أبلغه بعد يومين ببقائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير تفاصيل الساعات الأخيرة فى أزمة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلى، قائلا فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم: "محسن صالح كلم كهربا فى التليفون وأبلغه باستغناء الأهلى عنه والولد اتجنن ثم فوجئ بعدها بيومين باتصال من سيد عبد الحفيظ قال له أنت معانا وشرح له إزاى هيتم تسديد الغرامة".

ويضيف شوبير "الأهلى حاسس بتضحيات كهربا وحبه للنادى ومش هيتخلى عنه والنادى هيساهم فى جزء من الغرامة واللاعب يتحمل جزء آخر".

وعن كولر قال شوبير "كولر طلب تركيب سماعات فى استاد مختار التتش وعلى الفور تم تركيبها، وطلب دخول اللاعبين معسكر بأحد الفنادق بداية من السبت المقبل لتطبيق نظام اليوم الكامل، خاصة أن النادى ما فيهوش استراحة تسمح بتطبيق هذا النظام فى النادى، والأهلى وافق، واللاعبون لديهم انطباع جيد للغاية عن المدرب السويسرى وعجبهم طريقته وأسلوبه".