شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد الظهور الأول للسويسرى كولر فى مباريات الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستكون المباراة الودية المقرر أن يخوضها النادى الأهلى يوم 21 سبتمبر الجارى أول تواجد للسويسرى مارسيل كولر المدير الفنى الجديد للأهلى فى قيادة المارد الأحمر.

وتعاقد الأهلى مع كولر مؤخراً لتدريب الفريق لمدة موسمين خلفاً للبرتغالى ريكاردو سواريز، ويضم الجهاز الفنى الجديد للأهلى، كلاً من: مارسيل كولر المدير الفنى، وهارالد جامبيرلى المدرب العام، وتيزيان أندريس أندويا مدرب أحمال، وياسين الميكارى محلل الأداء، ومعهم سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، سامى قمصان المدرب، وميشيل يانكون مدرب حراس المرمى، حيث عاد الأخير للفريق الأول بعدما عمل فترة بقطاع الناشئين بالنادى.

وسيقود المدرب السويسرى الأهلى فى ثلاث وديات أيام 21 و25 و29 سبتمبر متدرجة المستوى وذلك استعدادًا لأولى مباريات الفريق في دوري أبطال أفريقيا في الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل أمام الفائز من الاتحاد المنستيري والجيش الرواندي في دور الـ32 للبطولة، ويقوم سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، بالاتفاق على أطراف المباريات الثلاث، وإنهاء كافة الأمور المتعلقة بها.

وبذلك تُصبح ودية الأهلي يوم 21 سبتمبر أول ظهور للمدير الفني على رأس القيادة الفنية للفريق، على أن تكون مباراة دور الـ32 لدوري الأبطال أمام الفائز من اتحاد المنستير والجيش الرواندي أول ظهور رسمي للمدرب السويسري الجديد للمارد الأحمر.

