شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مراكز يبحث الزمالك تدعيمها قبل غلق ملف انتقالات الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زال مسئولو نادى الزمالك يعملون على قدم وساق من أجل سد أوجه العجز والنقص التى يعانى منها الفريق وتلبية احتياجات الجهاز الفنى بقيادة البرتغالى جيسوالدو فيريرا، الذى حدد مطالبه بتدعيم 4 مراكز يأتى على رأسها الظهير الأيمن ثم المهاجم الصريح وقلب الدفاع والجناح.

وطلب فيريرا تدعيم الظهير الأيمن بلاعب ذى إمكانيات فنية كبيرة، حيث يؤمن "البروفيسور" بأهمية هذا المركز في صفوف الفريق، خصوصاً أنه لا يملك فيه سوى التونسى حمزة المثلوثى بعد رحيل حازم إمام الذى وجه له النادى الأبيض الشكر على قدمه من مجهود مع الفريق الأبيض خلال الفترة الماضية.

وتأتى ثانى المراكز التى تحتاج لتدخل قوى من قبل مسئولى ملف التعاقدات فى نادى الزمالك قلب الدفاع ومد الخط الخلفى للفريق الأبيض بلاعبين على مستوى عالٍ، يتحملون المسئولية مع المتواجدين حالياً وعلى رأسهم محمود حمدى الونش، لا سيما أن الفريق الأبيض مقبل على منافسات في أكثر من بطولة في الموسم الجديد.

ووعدت إدارة نادى الزمالك البرتغالى فيريرا بجلب مهاجم أجنبي سوبر يقود الخط الأمامى للفريق بعد الاستغناء عن خدمات مروان حمدى للمصرى البورسعيدى، حيث تبحث الإدارة في كل اتجاه وتدرس العديد من السير الذاتية قبل اتخاذ القرار بالتعاقد مع اللاعب.

وتفكر إدارة نادى الزمالك في تدعيم مركز الجناح أيضاً في الانتقالات الصيفية الجارية من أجل بناء فريق قوى ينافس على كل البطولات في الموسم الجديد، وهناك أكثر من لاعب مرشح للانضمام للفريق الأبيض، ولكن المسئولين ينتظرون القرار النهائي للبرفيسور لا سيما أنه صاحب الكلمة الأولى في منح الضوء الأخضر للموافقة على جلب اللاعبين أو حتى رحيلهم.