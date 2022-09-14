شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستحوذ على أول 3 مراكز فى بطولة العالم للرماية بالأطباق المروحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استحوذت مصر على ألقاب بطولة العالم World Hellice ZZ Championship رقم 32 للرماية على الأطباق المروحية والمقامة فى مدينة ميسينا بإيطاليا، بمشاركة 260 راميا ورامية من 12 دولة، واستحوذت مصر على العدد الأكبر من الميداليات فى البطولة.

فقد حصل الرامى ياسين إيهاب ماضى على المركز الأول ناشئين والميدالية الذهبية فى بطولة كأس بريتا على العالم، وجاء فى المركز الثانى ناشئين طلعت إيهاب ماضى وحصل على الميدالية الفضية، وجاءت في المركز الثانى سيدات سحر طلعت مصطفى والميدالية البرونزية، وجاء فى المركز الثانى كبار عمرو ابو العز وفاز بكأس بريتا، وفى المركز الثالث كبار جاء الرامي هشام الصاوى وفاز بكأس بريتا.

كما حصل طلعت ماضي علي ثاني ناشئين بطولة العالم، وحصل ياسين ماضى على المركز الثانى والميدالية الفضية في بطولة Grand Prix ناشئين، كما أن ترتيبه في بطولة العالم الرابع.

وحصل ياسين ايهاب ماضى فى بطولة الجائزة الكبرى على المركز الثانى والميدالية الفضية، وفي المركز الثالث حصل طلعت ماضي علي المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وعلى مستوى الفرق حصل فريق الرواد المصرى على المركز الثانى والميدالية الفضية والمكون من إبراهيم محمود، مجدى عبد الفتاح، محمود الاتربي.



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وأكد اللواء حازم حسنى رئيس الاتحاد المصرى والافريقى والنائب الاول لرئيس الاتحاد العربى إلى أن أبطال مصر قد تفوقو على أبطال العالم من 12 دولة فقد شارك فى البطولة فرنسا، التشيك، الأرجنتين، بلجيكا، أمريكا، السعودية، البرازيل، باكستان، إسبانيا، إنجلترا، مصر، بالإضافة لإيطاليا البلد المستضيف.

وأشار اللواء حازم حسنى إلى إنجازات مصر حيث تم اختيار المصرى كلود فتال عضو الاتحاد الدولى للرماية وهو مديرا لهذه البطولة والذى يعد إنجازا غير مسبوق نظرا لاختيار مصرى لادارة تلك البطولات الدولية ( بطولة عالم_ كاس بريتا_ وجائزة كبرى ).

جدير بالذكر أن الاتحاد المصري للرماية يستعد لتنظيم واستضافة عدد من البطولات الدولية فى الرماية خلال الفترة المقبلة، والتى تبدأ أكتوبر المقبل ببطولة العالم لرماية المسدس والبندقية رجال وسيدات وناشئين وناشئات والتى تقام لأول مرة فى مصر، فى مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية، خلال الفترة من 12اكتوبر المقبل وحتى 28من نفس الشهر، بالإضافة إلى كأس الرئيس لأفضل 12 راميا على مستوى العالم فى نوفمبر المقبل.

كما تشهد مصر اجتماعات الجمعية العمومية الاتحاد الدولي للرماية، بالإضافة إلى تنظيم عدد من البطولات الدولية العام المقبل ومنها بطولة أفريقيا المؤهلة لباريس 2024.