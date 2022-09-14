شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يستفسر عن عدد لاعبى الأهلى فى المنتخبات الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى على التحدث مع مسئولى النادى بشأن عدد لاعبى الأهلى فى المنتخبات الوطنية، ودار حوار طويل بين المدرب السويسرى وإدارة الأهلى حول ارتباطات المنتخبات الوطنية الفترة المقبلة وعدد اللاعبين الذين يتواجدون من الأهلى فى الفرق القومية.

وفى شأن آخر تعهّد مارسيل كولر ببذل قصارى جهده رفقة الجهاز الفنى لتحقيق طموحاتهم فى التتويج بالبطولات.

وقال "أطلب من جماهير الأهلى الدعم خلال الفترة المقبلة، وسأعمل مع الجهاز الفنى على بذل قصارى جهدنا لتحقيق طموحات ورغبات الجماهير الكبيرة".

وأشار كولر إلى أن فكرة التدريب خارج القارة الأوروبية كانت مستبعدة، إلا أنه قرر خوض التحدى بعد تعامله مع إدارة الأهلى خلال مرحلة التفاوض وخوض التحدى مع النادى الأكبر فى القارة الافريقية.

واستكمل: "تواجدت فى مصر عام 1988 مع منتخب سويسرا، لكنى حاليا وجدت احترافية كبيرة وتطورا كبيرا وبالأخص فى النادى الأهلى مقارنة بالماضى".