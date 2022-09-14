شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. أحمد ياسر ريان يبحث عن تحدى جديد مع سيراميكا فى 2022 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلى المنتقل حديثا إلى صفوف سيراميكا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لمدة 4 مواسم، عن تحدى جديد فى مسيرته الكروية بموسم 2022 / 2023 ، حيث وقع على عقود انضمامه رسميا، بناءً على رغبة أحمد سامي المدير الفني لفريق سيراميكا.

وسبق أن انضم أحمد ياسر ريان إلى صفوف سيراميكا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الموسم قبل الماضى على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

وتألق أحمد ياسر ريان، بصورة لافتة للنظر مع سيراميكا، خلال فترة الإعارة، حيث تمكن من تسجيل 16 هدفاً وصناعة هدف وحيد.

وكتب ريان عبر صفحته مودعا الأهلى قائلا :"رحلة امتدت لـ 18سنة داخل جدران النادى الأهلى، عشق الطفولة، والخروج من النادى الأهلى بعد 18 سنة أمر ليس بالهين، أخلصت فى تدريباتى مع النادى الذى تربيت داخل جدرانه، كنت دائم المحاولة لتقديم الأفضل بقميص الأهلى، جمهور الأهلى العظيم كنت خير سند لى طوال هذه الفترة، وبطل تأكيد ستظل هكذا كما اعتدت عليكم طوال حياتى" .

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب أحمد ياسر ريان فى الصور التالية :