شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يجهز شيكا لخلافة محمد صبحى فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز نادى فاركو حارسه محمد سعيد شيكا ليتولى حماية العرين البرتقالى فى الموسم الجديد بعد رحيل محمد صبحى حارس مرمى الفريق الأساسى للزمالك، ويملك فاركو ثنائى فى حراسة المرمى هم محمد سعيد شيكا ومحمود السيد لاسيما أن الفريق البرتقالى يعانى من أزمة إيقاف القيد، حيث لا يحق له التعاقد مع صفقات جديدة فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وانتقل محمد صبحى من الزمالك إلى فاركو خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم المنصرم، مع وجود بند يسمح بالشراء مقابل 20 مليون جنيه مصرى.

محمد صبحى البالغ من العمر 23 عاما انضم للزمالك فى عام 2019 قادما من بتروجت، قبل أن يخرج إلى صفوف الاتحاد السكندرى على سبيل الإعارة، ثم خرج للإعارة مرة أخرى مع فاركو.

وفى الموسم الماضي لعب مع فاركو 29 مباراة فى الدورى تلقى خلالها 19 هدفا، وخرج بشباك نظيفة 16 مرة.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى فاركو تدريباته الجماعية يوم 18 سبتمبر الجارى ضمن فترة الإعداد للموسم الجديد من بطولة الدورى الممتاز.

جدير بالذكر أن نادى فاركو أنهى موسمه الأول فى الدورى الممتاز محتلا المركز الثامن برصيد 42 نقطة من خلال فوزه فى 9 مباريات وتعادله فى خمسة عشر مباراة وخسارة عشر مباريات.