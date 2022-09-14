شكرا لقرائتكم خبر عن 8 لاعبين يترقبون قرار إيهاب جلال فى المصرى قبل انطلاق الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز إيهاب جلال، المدير الفنى للنادى المصرى، تقريراً بخصوص اللاعبين الراحلين عن الفريق قبل انطلاق فترة الإعداد بالموسم الجديد، وكان حجاج عويس لاعب النادى المصرى قد أعلن رحيله عن الفريق عبر حسابه الرسمى على فيس بوك.

ومن المقرر أن يحسم النادى المصرى مصير 8 لاعبين بناء على تقرير إيهاب جلال المدير الفنى للفريق، والذى سيحدد قائمة الراحلين بشكل نهائى بعد حسم ملف الصفقات وبات كل من، حسين رجب ومصطفى سلطان وأوستين أموتو وهيثم العيوني وأحمد شوشة وإسلام صلاح، عمرو مرعي، حمودي، قريبين من الرحيل خلال الفترة المقبلة، حيث يترقب اللاعبون القرار النهائي من المدرب الجديد للفريق.

من ناحية أخرى، أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو على إجراءات التعاقد مع المهاجم الدولي مروان حمدى رأس حربة فريق الزمالك بعقد يمتد لأربعة مواسم اعتبارًا من الموسم الجديد 2023/2022 حتى نهاية موسم 2026/2025، حيث قام اللاعب بالتوقيع على تعاقده مع القلعة الخضراء بعد سداد النادي المصري لقيمة الصفقة لنادي الزمالك فى حضور ياسر يحيى عضو مجلس ادارة النادي المصري والذي كان مفوضًا من قبل مجلس ادارة النادي المصري للتفاوض مع إدارة نادي الزمالك واللاعب.

وأكد رجب عبد القادر نائب رئيس النادي المصرى أن النادى البورسعيدى حدد 15 سبتمبر الجارى، موعداً لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد تحت القيادة الفنية لإيهاب جلال المدير الفني الجديد للفريق، كما أكد المتحدث الرسمي للمصري أن النادي سيعلن صفقاته الجديدة ويقدم الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال في مؤتمر صحفى نهاية الأسبوع الجارى.