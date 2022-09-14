شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يحذر الحكام من السماح بمشاركة أى لاعب دون بطاقة الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر الأندية بقرار تحذير الحكام من مشاركة أى لاعب لم يصدر له بطاقة الاتحاد هذا الموسم.

أرسل مسئولو اتحاد الكرة الطائرة مسبقا تعميماً على كل الأندية يفيد بعدم السماح بتواجد المدربين بالموسم الجديد فى المباريات الرسمية دون كارنيه موسم 2022 / 2023.

كما ألزم مسئولو اتحاد الكرة الطائرة الحكام بضرورة التأكد من كارنيه المدربين قبل بدء المباريات، فيما حدد مسئولو اتحاد الكرة الطائرة شروط قيد المدربين والأجهزة المعاونة فى نشرة تم إرسالها إلى جميع الأندية لإخطارهم.

وتضمنت الشروط خطابا من النادى بطلب القيد وقرار مجلس الإدارة بالتعيين مختوما وأصل كارنيه نقابة المهن الرياضية، مع توريد الرسوم المقررة على العقد وسداد الاشتراك السنوى.

وحدد مسئولو اتحاد الكرة الطائرة مسبقا غرامة تقدر بمبلغ 300 ألف جنيه حال استضافة الأندية فرق خارجية، دون الحصول على إذن أو إقامة معسكر خارجى دون إذن.