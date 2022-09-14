شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 13 / 9 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء الموافق 13 / 8 / 2022 العديد من الأخبار الهامة على رأسها الأهلى يعلن عن ضم البرازيلى برونو سافيو لمدة 3 مواسم ، وحسنى عبد ربه يغرم 5 لاعبين فى الإسماعيلى 20 ألف جنيه ، والزمالك يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة إيليكت بطل تشاد

الأهلي يعلن ضم البرازيلي برونو سافيو لمدة ثلاثة مواسم.. رسميا

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الاهلى، عن انضمام البرازيلي برونو سافيو، لاعب نادي بوليفار البوليفي، إلى صفوف الأهلي لمدة ثلاثة مواسم قادمة ، مع أحقية الأهلي في مد التعاقد لموسم رابع.

حسنى عبد ربه يغرم 5 لاعبين في الاسماعيلى 20 ألف جنيه بسبب الغياب عن التدريبات

قرر حسنى عبد ربه مدير الكرة بالنادى الاسماعيلى توقيع غرامة مادية قدرها 20 ألف جنيه على 5 لاعبين هم عبد الله جمعة ومدحت فقوسة ومحمد الشامى ومحمد مخلوف وجان موريل بسبب غيابهم عن التدريب الأول اليوم بدون إذن.

فيديو وصور .. مران بدنى للاعبى المنتخب المصرى في أول تدريب لـ" فيتوريا " بإستاد برج العرب

خضع لاعبى منتخب مصر لكرة القدم لتدريبات بدنية تحت أشراف الجهاز الفني بقيادة البرتغالى روى فيتوريا بإستاد برج العرب في أنطلاق معسكر الفراعنة أستعدادا أستعدادا لوديتي النيجر و ليبيريا المقرر لهما يومي 23 و 27 سبتمبر الجاري.

انتظام عمرو السولية وطاهر ومتولى في تدريبات الأهلى استعداداً للموسم الجديد

إنتظم عمرو السولية وطاهر محمد طاهر ومحمود متولي ثلاثى فريق الاهلى في التدريبات بشكل كامل، بعد مشاركتهم في جانب من المران في وقت سابق.

الإسماعيلى يعلن تعيين محمد فتحى مدرباً للحراس بالموسم الجديد

أعلن حسنى عبد ربه مدير الكرة بالنادى الاسماعيلى تعيين محمد فتحي حارس مرمي الدراويش الأسبق، مدربا لحراس مرمي الفريق الأول بالنادي .

فيريرا يخصص فقرة خططية للاعبى الزمالك استعدادا لبطل تشاد

خصص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك ، فقرة خططية خاصة للاعبين خلال مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة إيليكت سبورت التشادي المقبلة.

أليو ديانج ينتظم في تدريبات الاهلى بعد عودته للقاهرة

استانف الأهلي تدريباته عصر اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، بعد أن تم إلغاء مران أمس بسبب خضوع اللاعبين لقياسات عضلية وبدنية في أحد المراكز العالمية استعدادًا للموسم الجديد.

فقرة خاصة للتسديد على المرمى فى تدريبات الزمالك

أدي لاعبو الزمالك، فقرة تدريبات خاصة بالتسديد على المرمي، خلال مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمواجهة إيليكت سبورت التشادي المقبلة.