أبرز مباريات اليوم الأربعاء بالمواعيد والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

يقام اليوم الأربعاء، عددًا من المباريات القوية وتحديدًا في مسابقة دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات مرحلة المجموعات.

أبرز مباريات الأربعاء، عندما يلعب بطل النسخة الماضية فريق ريال مدريد ضد لايبزيج الألماني، بينما يستقبل مانشستر سيتي منافسه بروسيا دورتموند.

ويستعرض "الخليج 365" أبرز مباريات الأربعاء بالمواعيد والقنوات الناقلة:

ميلان × دينامو زغرب.. الموعد 6:45 مساءً.. القناة الناقلة بي إن سبورتس بريميوم 1.

شاختار دونيتسك × سلتيك.. الموعد 6:45 مساءً.. القناة الناقلة بي إن سبورتس بريميوم 2.

مانشستر سيتي × بروسيا دورتموند.. الموعد 9 مساءً.. القناة الناقلة بي إن سبورتس بريميوم 3.

ريال مدريد × لايبزيج.. الموعد 9 مساءً.. القناة الناقلة بي إن سبورتس بريميوم 1.

تشيلسي × ريد بول سالزبورج.. الموعد 9 مساءً.. القناة الناقلة بي إن سبورتس اكسترا 1.

يوفنتوس × بنفيكا.. الموعد 9 مساءً.. القناة الناقلة بي إن سبورتس اكسترا 2.