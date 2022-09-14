اخبار الرياضه

أبرز مباريات اليوم الأربعاء بالمواعيد والقنوات الناقلة

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

يقام اليوم الأربعاء، عددًا من المباريات القوية وتحديدًا في مسابقة ضمن منافسات مرحلة المجموعات.

أبرز مباريات الأربعاء، عندما يلعب بطل النسخة الماضية فريق ضد لايبزيج الألماني، بينما يستقبل مانشستر سيتي منافسه بروسيا دورتموند.

ويستعرض "الخليج 365" أبرز مباريات الأربعاء بالمواعيد والقنوات الناقلة:

ميلان × دينامو زغرب.. الموعد 6:45 مساءً.. القناة الناقلة بي إن سبورتس بريميوم 1.

شاختار دونيتسك × سلتيك.. الموعد 6:45 مساءً.. القناة الناقلة بي إن سبورتس بريميوم 2.

مانشستر سيتي × بروسيا دورتموند.. الموعد 9 مساءً.. القناة الناقلة بي إن سبورتس بريميوم 3.

ريال مدريد × لايبزيج.. الموعد 9 مساءً.. القناة الناقلة بي إن سبورتس بريميوم 1.

× ريد بول سالزبورج.. الموعد 9 مساءً.. القناة الناقلة بي إن سبورتس اكسترا 1.

يوفنتوس × بنفيكا.. الموعد 9 مساءً.. القناة الناقلة بي إن سبورتس اكسترا 2.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا