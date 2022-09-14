الامارات | محمد صلاح يكسر صيامه التهديفي ويتحدى "عقدة" ماني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنهى النجم المصري محمد صلاح، صيامه الذي استمر 4 مباريات تعرض فيها هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي لحملة صعبة وانتقادات شديدة بسبب تراجع سجله التهديفي، وتناول الجمهور سبب ذلك بسبب ابتعاد النجم السنغالي ساديو ماني، وانتقاله إلى بايرن ميونخ، وهو كان السبب الرئيسي في تألق صلاح مع ليفربول، إلا أن صلاح عاد وسجل أمام ليفربول أمام ضيفه أياكس أمستردام الهولندي (2-1)، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وأصبح محمد صلاح هو أكثر لاعب تسجيلاً للأهداف لفريق ليفربول في دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ في ملعب أنفليد بعد أن رفع رصيده إلى 15 هدفاً ليتجاوز سجل أهداف الأسطورة ستيفن جيرارد، الذي سجل 14 هدفاً.

وانتهت المباراة بعدة أرقام مميزة للنجم المصري صلاح، بعد أن افتتح التسجيل "للريدز" بعد تمريرة رائعة من زميله المهاجم البرتغالي ديوغو جوتا، عند الدقيقة 17 من زمن الشوط الأول للقاء على ملعب "أنفيلد"، ليكسر محمد صلاح صيامه، بعد معاناته من عقم تهديفي، إذ لم يسجل أي هدف خلال آخر 4 مباريات مع ليفربول، في الدوري الإنجليزي أمام كل من بورنموث ونيوكاسل وإيفرتون، وأخرى في دوري أبطال أوروبا أمام نابولي الإيطالي.



كما سجل محمد صلاح أول أهدافه في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد غياب سبع مباريات عن التهديف في البطولة، وتحديدا منذ مباراة انتر ميلان في ذهاب الدور ثمن النهائي "للتشامبيونز ليغ" للموسم الماضي.