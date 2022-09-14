شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستطلع رأى كولر بشأن عروض ضم زياد طارق فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطلع مسئولو النادى الأهلى موقف السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى الجديد للفريق بشأن استمرار زياد طارق نجم الفريق الأحمر الشاب أو رحيله، فى ظل اهتمام أكثر من نادٍ من أندية الدورى الممتاز بالتعاقد معه فى فترة الانتقالات الصيفية، قبل حسم المصير النهائى للاعب.

وشهدت نهاية الموسم الماضى تألق زياد طارق الذى حصل على فرصة المشاركة فى المباريات بشكل أفضل وقدم مستويات قوية وسجل وصنع أكثر من هدف، كما تألق من قبل خلال مشاركته فى بطولة كأس رابطة الأندية المصرية، وكان من أبرز المواهب التى أخرجها قطاع الناشئين فى الأهلى خلال الفترة الأخيرة.

على صعيد متصل قال مارسيل كولر إن الفرصة متاحة أمام اللاعبين الشباب والناشئين ومن الوارد مشاركتهم مع الفريق الأول.

وتابع "عقلية اللاعب الناشئ مهمة للغاية فى منحه الفرصة للمشاركة بالمباريات، وأن يكون مدركا للمتغيرات التى تحدث فى كل وقت".

وأضاف أن اللاعب الذى يتحمل الضغوط سوف يملك الفرصة للتواجد فى حساباته خلال الفترة المقبلة، وواصل "حضرت لتمثيل أكبر نادٍ فى أفريقيا، ونريد أن نظهر بأفضل ما لدينا، وسنعمل دائمًا من أجل الفوز؛ لإسعاد جماهير أكبر نادٍ فى أفريقيا، وصاحب الشعبية الجارفة".