شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعلن التعاقد مع التونسى فراس شواط لمدة ثلاثة مواسم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتم مجلس إدارة النادى الإسماعيلى بشكل رسمى إجراءات التعاقد مع المهاجم التونسى فراس شواط بعقد يمتد إلى ثلاثة مواسم.

ورحب اللاعب بالانضمام لصفوف الدراويش منذ بدء رحلة المفاوضات التى لم تستمر طويلا، وذلك فى إطار سعى مسئولى النادى لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين أكفاء وعلى مستوى عال يكونوا قادرين على ارتداء قميص الإسماعيلى.



الاسماعيلي يضم فراس شواط



فراس شواط

ومن المقرر أن ينضم اللاعب لتدريبات الفريق خلال فترة الإعداد بعد اجتيازه الاختبار الطبى بنجاح وإثبات قدراته فى قيادة هجوم الدراويش.

ويبلغ شواط من العمر 23 عاماً، وكان أحد أعضاء نسور قرطاج فى كأس الأمم الأفريقية والتى أقيمت فى مصر، وحقق فيها منتخب تونس المركز الرابع.

وسبق للمهاجم التونسى اللعب لنادى الصفاقسى وأبها السعودى، حيث خاض 81 مباراة، سجل 27 هدفاً وصنع 14 هدفاً آخر وعلى الصعيد الدولى لعب لمنتخب تونس 10 مباريات، سجل خلالها هدفين.