شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يقرر رفع الحمل البدني للاعبي الأهلي تدريجياً قبل الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي رفع الحمل البدني للاعبين في الفترة الحالية من أجل رفع كفاءة اللاعبين البدنية وتجهيزهم لأفضل فورمة فنية قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد، لاسيما بعد فترة الراحة الطويلة التي حصل عليها اللاعبين عقب نهاية الموسم الماضي.

ويرغب كولر في التدرج في مستوى الجرعات التدريبية التي يحصل عليها اللاعبين من أجل الارتقاء بمستواهم البدني على أن يخصص فقرات متنوعة على هامش التدريبات الجماعية على ملعب مختار التتش من أجل تحسين المستوى البدني لدى اللاعبين قبل خوض أية مواجهات رسمية في الفترة القادمة.

على صعيد متصل ، أبدى مارسيل كولر سعادته بتولي مهام تدريب الفريق، لافتا إلى أنه فخور بالمجموعة التي يعمل معها والإدارة التي تدعم الفريق.

وقال: «مازلنا في البداية وحصلنا على إشادة كبيرة، ولكننا حتى الآن لم نقدم شيئا، المهم لنا تطوير اللاعبين لتقديم أفضل أداء يخدم الأهلي، أفضل شيء هو الفوز وهو ما سنعمل عليه، وواثق في النجاح مع النادي».

وأضاف أنه خلال الحديث مع الإدارة لمس مدى احترافية المنظومة التي تدير النادي، لافتا إلى أنه شعر بالانتماء إلى عائلة الأهلي منذ وصوله القاهرة وأنه يأمل في مساندة الجماهير للوصول إلى تحقيق الأهداف التي يسعى لها ، وأشار كولر إلى أنه سعيد ببداية قيادة الفريق في المران الأول، وأنه متحمس للغاية للنجاح في مهمته.