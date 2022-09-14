شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تأهيلى خاص لإبراهيما نداى فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفني للزمالك برنامج تدريبى خاص للسنغالى إبراهيما نداى الذى تعاقد معه الفريق مؤخرا قادما من الدورى السويسرى .

كان فيريرا استعان باللاعب السنغالى في المباراة الأخيرة للفريق أمام الهلال السعودى على كأس لوسيل ، وقرر المدير الفني وضع برنامج خاص له لتجهيزه في أسرع وقت حتى يتم الإستعانة به في أقرب وقت .

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره إيليكت سبورت التشادي المقرر لها يوم 18 سبتمبر الجاري في الكاميرون، ضمن منافسات الذهاب لدور الـ 64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا .

وتعاقد الزمالك حتى الأن مع المغربى زكريا الوردى والسنغالى إبراهيما نداى ومحمد صبحى الذى انتهت إعارته مع فاركو وعاد لناديه السابق الزمالك لتدعيم مركز حراسة المرمى بعد رحيل محمد أبوجبل ووجود حارسى مرمى شباب وهما السيد عطيه ومحمد نديم .