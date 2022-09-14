شكرا لقرائتكم خبر عن دوري الأبطال.. مفاجآت نارية في تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمباراة بوروسيا دورتموند والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - من المقرر أن يقع بوروسيا دورتموند الألماني مساء اليوم الأربعاء الموافق 14 من سبتمبر الجاري، ضيفًا على مانشستر سيتي الإنجليزي في ستاد الاتحاد ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا بدور المجموعات.

ويتساءل العديد من عشاق السماوي في جميع أرجاء العالم عن التشكيل المتوقع لـ مباراة مانشستر سيتي أمام بوروسيا دورتموند في مباراة اليوم، وذلك ما نرصده لكم في السطور التالية.

تعرف على تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لقمة بوروسيا دورتموند اليوم في دوري أبطال أوروبا 2022/2023

من المتوقع أن يدخل بيب جوارديولا المدير الفني لبطل إنجلترا بالتشكيل التالي أمام النادي دورتموند:-

إديرسون.. في حراسة المرمى

كانسيلو، روبن دياز، مانويل أكانجي، جوميز.. في خط الدفاع

رودري، دي بروين، برناردو سيلفا.. في خط الوسط

جريليش، إرلينج هالاند، فيل فودين.. في خط الهجوم

تعرف على توقيت مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند اليوم في دوري الأبطال

تنطلق ركلة البداية للقاء الإنجليزي الألماني المرتقب مساء الأربعاء في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند اليوم في دوري الأبطال

تنقل شبكة قنوات بين سبورتس الرياضية أحداث اللقاء المرتقب بين السيتي وبوروسيا مساء اليوم الأربعاء بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية السمراء.

جدول ترتيب المجموعة السابعة في دوري أبطال أوروبا قبل مباريات اليوم

المركز الأول - مانشستر سيتي

المركز الثاني - بوروسيا دورتموند

المركز الثالث - كوبنهاجن

المركز الرابع - إشبيلية

كيف يدخل مانشستر سيتي إلى أحداث مباراة اليوم أمام بوروسيا دورتموند؟

يدخل السماوي إلى أحداث مباراة اليوم أمام بوروسيا دورتموند بفوز مثير حققه في ديار إشبيلية برباعية نظيفة في الأسبوع الأول من منافسات دوري أبطال أوروبا 2022/2023.

كيف يدخل بوروسيا دورتموند إلى أحداث مباراة اليوم أمام مانشستر سيتي؟

يدخل النادي الألماني إلى مواجهة وصيف أوروبا 2020/2021 بخسارة ثقيلة أمام لايبزيج بثلاثية يوم السبت الماضي بمنافسات الدوري الألماني.