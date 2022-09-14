شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معسكر منتخب الشباب مواليد 2003 بالإسكندرية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق اليوم الأربعاء معسكر منتخب الشباب مواليد 2003، تحت قيادة محمد جابر ويتخلله وديتان يومى 21 و25 سبتمبر الجارى، استعدادا لنهائيات امم افريقيا.

ووجه الجهاز الفني للمنتخب استدعاء لـ4 لاعبين محترفين، وهم صلاح باشا لاعب أودينيزي الإيطالي، مصطفى أشرف موهبة مونشنجلادباخ الألماني، رامز حفظ الله لاعب بيترهيد الأسكتلندى، وعمر عبد المجيد لاعب هامبورج الألماني، للمعسكر المقبل.

وقال المدير الفني لمنتخب الشباب، إن البطولة العربية الأخيرة التي خسر المنتخب لقبها أمام السعودية في المباراة النهائية، شجعت العديد من اللاعبين المحترفين لطلب الانضمام للمنتخب، وحمل ألوان مصر في المحافل العربية والعالمية.

وقال جابر إن المستوى المميز الذى قدمه المنتخب في البطولة، خاصة فى الأدوار الإقصائية، أظهر الإمكانيات الحقيقية التى تحظى بها الكرة المصرية في الفئات السنية المختلفة، موضحا أنه تلقى العديد من الرسائل من المحترفين يطلبون تمثيل المنتخب.

وأكد المدير الفني لمنتخب الشباب، أن الجهار الفني يدرس ويتابع ما تقدمه جميع المواهب الموجودة في الخارج، ويسعى لتحقيق أفضل استفادة منهم، موضحا أن هناك فريق عمل يتابع جميع المباريات الخاصة بالمحترفين، وينتقى المناسب منهم لتمثيل المنتخب.