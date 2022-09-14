شكرا لقرائتكم خبر عن 3 صفقات أجنبية شعار ميركاتو الإسماعيلى استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النادى الاسماعيلى بصفة رسمية عن افتتاح موسم الصفقات استعداداً للموسم الجديد بالتعاقد مع ثلاثة صفقات أجنبية هي الغاني ياو أنور والايفواري عبدالقادر كوليبالي والتونسى حمدى النقاز .

ويتطلع مجلس الاسماعيلى لتدعيم صفوف الدراويش بلاعبين مميزين يكونوا قادرين على إعادة الأمور لنصابها الصحيح ووضع الفريق بمكانته الطبيعية.

ياو أنور

نجح المهندس يحيى الكومي، رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى، فى الحصول على توقيع النجم الغاني "ياو أنور" قادماً من نادي "أشانتي جولد"، الذى ينشط بدورى البلاك ستارز بعقد طويل الأمد يستمر لخمسة مواسم مقبلة.

وحرص المهندس يحيى الكومى على تولى ملف انتقال اللاعب الذى يعد هداف الدوري الغاني، حيث قام بمخاطبة ناديه ووزارة الخارجية والسفارة المصرية هناك بعد سداد كافة المستحقات الخاصة بانتقاله لصفوف الدراويش في سرية تامة.

جدير بالذكر أن النجم الغاني يبلغ من العمر 24 عاما، وشارك هذا الموسم في 30 مباراة وسجل 22 هدفاً وتُوج بجائزتي هداف الدوري الغاني وأفضل لاعب في الدوري، ويعد أحد أبرز اللاعبين بالدورى هناك.

كوليبالى

تعاقد الاسماعيلى مع الإيفواري عبدالقادر كوليبالي مهاجم وهداف فريق كروجو بعقد طويل الأمد يمتد لأربع مواسم، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وحضر اللاعب الشاب البالغ من العمر 20 عامًا بعد إنهاء إجراءات وصوله وسط سرية تامة من أجل حسم كافة الأمور التعاقدية الخاصة به لبدء مشواره مع الدراويش اعتباراً من منافسات الموسم الجديد.

ويعد " كوليبالي " ثاني هدافي الدوري الإيفواري برصيد 13 هدفًا بعد كريم كونتيه الذي تم احترافه في الدوري الأوروبي وسبق له التمثيل الدولي ضمن صفوف المنتخب بلاده الأول، كما أنه متواجد فى قائمة منتخب بلاده خلال المباراة المقبلة أمام منافسه بوركينا فاسو والمقرر لها 25 أغسطس الجاري. حمدى النقاز أتم مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي، بصفة رسمية إجراءات التعاقد مع الظهير التونسي الدولي حمدي النقاز بعقد لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.

ووقع النجم التونسي بعد ترحيبه بالانضمام لصفوف الدراويش باعتباره أحد أكبر القلاع الرياضية في مصر والوطن العربي وفي ظل حجم الجماهيرية الكبيرة.

وحرص مسئولو الإسماعيلي على ضم تلك الصفقة التي تعد من العيار الثقيل في سبيل السياسة التي ينتهجها نحو إعادة الفريق لسابق عهده كمنافساً وحاصداً للألقاب.

واجتاز اللاعب صاحب المسيرة المميزة في النجم الساحلي والترجي والزمالك سابقاً الاختبار الطبي بنجاح ليتم حسم كافة الأمور التعاقدية الخاصة به.



صفقات الاسماعيلي (4)