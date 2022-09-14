شكرا لقرائتكم خبر عن 7 وجبات و 10 بيضات ..ماذا يأكل أبطال كمال الأجسام ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

الأبطال بيأكلوا إيه ؟؟ سؤال يدور فى عقل عد كبير من الشباب من مختلف الفئات العمرية ، وهو سر العضلات التى يتميز بها أبطال كمال الأجسام ، و التى تجعلهم مميزين فى الشكل عن غيرهم بشكل لافت .

ويلجأ عدد كبير إلى صالات الجيم ، أو تناول المكملات الغذائية ، دون اللجوء إلى نظام غذائى مناسب لهم وفقا لمرحلتهم السنية ، و مواصفاتهم الجسمانية منحيث الطول و الوزن .

وبالرجوع إلى أبطال كمال الأجسام و الحاصلين على عدد من البطولات الدولية و العالمية ، مثل أحمد شكرى او محمد إمبابى فأكدوا فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن النظام الغذائى يختلف من شخص الى اخر ، و كذلك كمية المكملات الغذائية ، التى يحتاجها الجسم .

من جانبه قال أحمد شكرى " بأكل عدد مرات كتير لكن الكمية قليلة ، يعنى لوجبات بتكون 6 أو 7 وجبات فى اليوم كل وجية لا تتعدى 300 جرام" .

وأضاف أنه خلال العام يكون وقت غير منتظم فى النظام الغذائي وهو بعد البطولات يتناول 1 كيلو صدور دجاج ونصف كيلو لحم، بالإضافة إلى 10 بيضات وأرز وبطاطس لذلك فاللعبة مكلفة ماليا.

وبالانتقال إلى إمبابى فأكد إنه لايحب تناول الطعام بل يتم الضغط عليه من جانب مدربه حتى يأكل ، وتصل الوجبة إلى 150 جرام أرز و 150 ج صدور و 100 جرام خضروات.

وأضاف إمبابى أنه يقوم بوضع سكر الدايت على البروتين والأرز حتى يأكل قائلا :" كنت بحط سكر على البروتين والأرز عشان أعرف أكل".