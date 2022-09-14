شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم برونو سافيو فى المحطة الأخيرة قبل الانضمام للأهلى ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النادى الأهلى، تعاقده مع البرازيلى برونو سافيو، لاعب نادي بوليفار البوليفى ، لمدة ثلاث سنوات

وفي محطة سافيو الأخيرة مع بوليفار تألق بشدة، حيث سجل 16 هدفا وصنع 4 أي ساهم في 20 هدفا خلال 31 لقاء بمُختلف المسابقات، وكانت المباراة المميزة التي شهدت تألقه مواجهة فريقه ضد بلومينج في الجولة الأولى من الدوري، حيث انتهت المواجهة لصالح بوليفار بسبعة أهداف دون رد وسجل المهاجم البرازيلي ثلاثة أهداف "هاتريك".

ويبلغ سافيو من العُمر 28 عاما، ويجيد اللعب في كل مراكز الهجوم سواء رأس الحربة أو الجناحين أو صانع الألعاب، بدأ مسيرته مع كرة القدم مع نادي جواراني والذي تأسس في عام 1911، ويتواجد حاليًا في دوري الدرجة الثانية البرازيلي.ولعب في صفوف أمريكا مينيرو البرازيلي بداية من موسم 2015 وحتى 2018، وخاض مع هذا الفريق 50 مباراة، سجل 8 أهداف.

وخرج سافيو مُعارا إلى صفوف ميراسول البرازيلي في 2017، وكويابا البرازيلي، وفي 2019، تواجد في صفوف إسترا الكرواتي، قبل أن يرحل إلى أفاي البرازيلي ثم في صفوف نادي جواراني البرازيلي.

انتقل برونو سافيو إلى صفوف بوليفار من بوليفيا، في 1 يناير 2022 بعد تألقه في صفوف جواراني البرازيلي، حيث سجل 15 هدفا وصنع 11 في 70 مباراة خاضها مع هذا الفريق الأمر الذي جعله ينتقل إلى النادي البوليفي.