مرتضى منصور: تم التعاقد مع 3 صفقات من العيار الثقيل.. ومهاجم أفريقي سوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مرتضى منصور، إتمام مجلس إدارة ناديه إجراءات التعاقد مع 3 صفقات من العيار الثقيل.

وأضاف منصور، خلال مداخلة بفضائية الزمالك، اليوم الأربعاء:"تم التعاقد مع مهاجم أفريقي سوبر سوبر السوبر وسيتم تحويل الأموال له يوم غد بسبب حجز الأموال كل أحلام الزملكاوية أوامر وتم تدعيم كل المراكز بأقوى الصفقات".

وتابع رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك:"جوسفالدو فيريرا لا يريد (هيصة) في التدريب واللاعبين التي أراد رحيلها رحلت ومروان حمدي لم يلعب في الزمالك وقد يلعب لاعب مع الاتحاد السكندري ويتألق ويأتي الزمالك ولا يظهر ومروان لم يكن يريد".

وتطرق منصور لعودة حارس مرمى فريقه محمد صبحي من نادي فاركو، قائلاً:" الدوري انتهى يوم 30 أغسطس والعقد ينص على التزام نادي فاركو بسداد مبلغ 20 مليون جنيه، بمعنى أن تكون الأموال موجودة يوم 30 أغسطس والعقد واضح وحين تم تعيين لجنة وحل مجلسي كان يُمكنني إيقاف النشاط الرياضي بسبب التداخل الحكومي ولم أرسل شكوى لـ (فيفا)".

واسترسل رئيس نادي الزمالك:"ادعوا ممدوح عباس ونجله ومحاميه لحضور اجتماع يوم غد الأربعاء وسأظهر له (شيك) تسلم به أمواله وإذا وجده مزورًا ليذهب بي لمحكمة الجنايات وشركة المقاولون العرب رفعوا قضية وحصلوا على أحكام ضد ممدوح عباس بسبب ثلاث شيكات بدون رصيد وأنا من سددتهم. لا أريد سماع صوتك أنت وأيمن نجلك بعد مؤتمر الغد".

وواصل منصور لحديثه لرئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق ممدوح عباس بقوله:"ابعد عن نادي الزمالك ودعنا نعمل، لقد حصلت على أموالك من قبل والجهاز المركزي والرقابة الإدارية من قالا ذلك ومن يعطيك حجوزات على مؤسسة من أكبر مؤسسات رياضية في الوطن العربي".