شكرا لقرائتكم خبر عن بتصريح مثير.. رافينيا يتوعد المنافسين ويؤكد: لدينا الكثيرلنقدمه والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق رافينيا دياز جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني على الخسارة التي تعرض لها كتيبة البارسا أمس الثلاثاء أمام بايرن ميونخ الألماني منافسات دوري الأبطال.

واستطاعت كتيبة النادي الألماني ضرب شباك بايرن ميونخ بثنائية نظيفة جاءت عن طريق هيرنانديز وساني في الشوط الثاني من عمر اللقاء.

تعليق رافينيا على خسارة برشلونة أمام بايرن ميونخ

نشر النجم البرازيلي صورة له عبر مواقع التواصل الإجتماعي منصة "انستجرام"، صورة معلقًا عليها؛ تواصل.. لا يزال أيدينا الكثير".

تعرف على موعد مباراة برشلونة القادمة في دوري الأبطال

من المقرر يقع النادي الكتالوني ضيفًا على إنتر ميلان الإيطالي مساء الثلاثاء الموافق 4 من شهر أكتوبر القادم.

وتبدأ إنطلاقة المباراة في الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

تعرف على جدول مباريات المجموعة الثالثة بعد انتهاء الجولة الثانية

المركز الأول - بايرن ميونخ الألماني

المركز الثاني - برشلونة الإسباني

المركز الثالث - إنتر ميلان الإيطالي

المركو الرابع- فيكتوريا بلزن التشيكي