شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يقرر خضوع لاعبى البنك الأهلى للكشف الطبى استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع فريق البنك الأهلى الى الكشف الطبي بأحد المراكز الطبية أستعدادا للموسم الجديد للاطمئنان على اللاعبين و الصفقات الجديدة و خوض بعض التدريبات البدنية .

وكان عاد لاعبى فريق البنك الاهلى للتدريبات الجماعية مساءالاثنين عقب الراحة السلبية لمدة 15 يوم أستعدادا لانطلاق مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز للموسم الجديد

وكان اللواء أشرف نصار، رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي، أنهى اتفاقه مع المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على ضم ثلاثى القلعة البيضاء "إسلام جابر وأسامة فيصل وحمدى علاء" ما بين الإعارة والبيع النهائى.