شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجرى قرعة القسم الثانى لمجموعة الصعيد.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يجري اتحاد الكرة اليوم الأربعاء، قرعة القسم الثاني لمجموعة الصعيد استعداد للموسم المقبل، ووجه الاتحاد الدعوة لممثلي اندية الصعيد في الممتاز ب لحضور مراسم القرعة بمقر اتحاد الكرة.

وتضم مجموعة الصعيد كلا من: كيما أسوان، التعدين، المدينة المنورة، شبان قنا، الألومنيوم، أسمنت أسيوط، بترول أسيوط، ديروط، تليفونات بنى سويف، الفيوم، طامية، الجونة، المنيا، لافيينا، ملوى، مصر المقاصة.

وتقرر إقامة قرعة دوري القسم الثاني أيام 14 سبتمبر من الشهر الجاري لمجموعة الصعيد ثم 17 سبتمبر لمجموعة القاهرة و18 سبتمبر لمجموعة الإسكندرية، تحت إشراف عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المسابقات، وبحضور مجدي الشيخ رئيس لجنة مسابقات القسم الثاني، وخالد كامل مدير إدارة المسابقات، ومحمد أحمد السيد مقرر اللجنة.

وتقام قرعة دوري القسم الثاني للمجموعات الثلاث في الثانية عشر ظهرًا بحضور مندوب من كل نادي، ومن المقرر تسليم مندوبي الاندية نسخة من لائحة القيد التي تم اخطار الفرق بها في وقت سابق، وعقد جلسة بين الأندية ممثلي مجموعة الصعيد للاتفاق على بعض الخطوط العريضة لمسابقة الموسم المقبل.