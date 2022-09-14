شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو.. ملخص وأهداف مباراة ليفربول وأياكس في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يقدم لكم موقع “السعودية سبورت” ملخص وأهداف مباراة ليفربول ضد نظيره أياكس، في دوري أبطال أوروبا.

نتيجة مباراة ليفربول وأياكس

وأسدل الستار على أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، ضد نظيره أياكس، بفوز الريدز بهدفين مقابل هدف، في المواجهة التي جمعت بينهم على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وانتهت أحداث الشوط الأول من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، افتتح ليفربول التهديف، عندما سجل الدولي المصري محمد صلاح، الهدف الأول لصالح الريدز في الدقيقة 17 من زمن الشوط الأول.

فيما تمكن فريق أياكس من العودو سريعًا إلى المباراة بتسجيل هدف التعادل عن طريق محمد قدوس في الدقيقة 27، وفي الشوط الثاني، سجل جول ماتيب هدف الفوز في الدقيقة 89 لصالح الريدز.

ترتيب ليفربول

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب، في المركز الثاني في جدول ترتيب مجموعته برصيد 3 نقاط، بعدما كان خسر من نظيره نابولي بأربعة أهداف مقابل هدف.