شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو.. ملخص مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - دائمًا ما تحمل مباريات فريق برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني، طابع الإثارة، والرغبة في الثأر من جانب النادي الكتالوني، ولكنها شهدت سقوط جديد للبارسا.

ويستعرض لكم موقع “السعودية سبورت” في تقريره هذا فيديو بملخص مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.

نتيجة مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا



والتقى الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة بقيادة تشافي هيرنانديز، بنظيره بايرن ميونخ، مساء الثلاثاء، على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وانتهت مباراة برشلونة وبايرن ميونخ بفوز البافاري بهدفين دون مقابل.

أحداث مباراة برشلونة وبايرن ميونخ



وحسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من المباراة، حيث شهد سيطرة من جانب النادي الكتالوني، ولكنها كانت دون جدوى، فيما أتيحت لفريق برشلونة، العديد من الفرص التهديفية ولكن التوفيق لم يحالفه، خلال شوطي اللقاء.



وتحولت المباراة في الشوط الثاني إلى سيطرة من جانب فريق بايرن ميونخ، نجح من خلالها في تسجيل هدفين، بالإضافة إلى تألق كبير لمانويل نوير الذي حرم البارسا من العديد من الأهداف.

وافتتح لوكاس هيرنانديز، التسجيل البافاري بإحراز الهدف الأول في الدقيقة 50، ثم أضاف ليروي ساني الهدف الثاني في الدقيقة 54.