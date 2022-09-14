شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مفاجئ ليفاندوفسكي بعد خسارة برشلونة أمام البايرن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق مهاجم برشلونة الإسباني، روبرت ليفاندوفسكي عقب الخسارة التي حلت على القلعة الكتالونية أمس الثلاثاء أمام بايرن ميونخ الألماني، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا بدور المجموعات وتحديدًا بالمجموعة الثالثة.

تصريح مفاجئ من ليفاندوفسكي بعد الخسارة من بايرن ميونخ

علق ليفاندوفسكي في تصريح غاضبًا عقب اللقاء، أثناء خروجه من أرضية الملعب سريعًا: "لم يكن الأمر بهذه السهولة".

وعبر منصة الانستجرام، أكد البولندي: "كانت ليلة صعبة، الان يجد التركيز في المستقبل".

وخسر برشلونة في عقر دار بطل ألمانيا على أيده بثنائية نظيفة جاءت عن طريق لوكاس هيرنانديز وساني، ليستمر البايرن عقدة لا تفك للبارسا.

استقبال تاريخي من جماهير البايرن لـ مهاجمهم السابق "ليفاندوفسكي"

حرصت جماهير بايرن ميونخ، روبرت على استقبال روبرت ليفاندوفسكي، بشكل رائع قبل دقائق قليلة من مواجهة برشلونة في قمة نارية جمعت الطرفين ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا

وجاء ذلك على أعتاب أنه أحد أهم أساطير الفريق البافاري على مر العصور، وما حققه من إنجازات وبطولات رفقة النادي الألماني.

الجدير بالذكر فاز برشلونة في الجولة الأولى أمام ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي بخمسة أهداف لواحد، في انطلاق منافسات المجموعة الثالثة، بمسابقة دوري أبطال أوروبا، واستطاع البايرن هز شباك إنتر ميلان الإيطالي بثنائية نظيفة.