شكرا لقرائتكم خبر عن محمود جاد على رادار المصرى فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل محمود جاد حارس مرمى إنبى اهتمامات نادى المصري البورسعيدى في الانتقالات الصيفية الجارية خصوصا بعد تبدد أمال الحارس الدولى في الانتقال لصفوف الزمالك بعد عودة محمد صبحى للفريق الأبيض.

وفتح مسئولو نادى المصرى البورسعيدى خطوط اتصال مع نظرائهم في إنبى لجس النبض حول القيمة المادية التي يطلبها النادى البترولى للتخلى عن خدمات محمود جاد في الانتقالات الصيفية لا سيما أن مسئولو الفريق البورسعيدى مهتمين بضم جاد.

من ناحية أخرى تكثف اللجنة الفنية فى نادى إنبى من محاولاتها للبحث عن تدعيم صفوف الفريق البترولى فى مركز حراسة المرمى تحسباً لرحيل الحارس الدولى محمود جاد فى الانتقالات الصيفية الجارية، خصوصا أنه من العناصر والركائز الأساسية.

وقال شريف أبو الغيط، المتحدث الرسمى باسم إنبى، إن محمود جاد حارس مرمى الفريق سيرحل خلال الانتقالات الصيفية الحالية، مؤكداً أنه حارس دولى ومميز ويملك أكثر من عرض.