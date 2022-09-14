شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير: الأهلي هيسجل كهربا في قائمته وإعارة صلاح محسن لفيوتشر غير صحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن الأهلي استقر على قيد محمود عبد المنعم كهربا في قائمته ومساندته في دفع الغرامة الموقعة عليه لصالح الزمالك.

وقال شوبير خلال تقديمه برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 1: "سيد عبد الحفيظ قال لكهربا انت معانا، والأهلى هيساند بقوة في دفع الغرامة اللى عليه، بس الكورة في ملعبه مع المدير الفنى الجديد".

وأضاف شوبير: "كهربا الأهلي هيسجله اليوم أو غدا بشكل رسمي وهيكون متواجد في قائمة الفريق للموسم الجديد وسيد عبد الحفيظ قاله النادي هيساعدك بشكل كبير في الغرامة".

وعن صلاح محسن، قال شوبير: "خبر إعارة صلاح محسن لفيوتشر غير صحيح جملة وتفصيلا، يمكن يروح فريق تاني لكن مفيش أي نية أو مفاوضات من جانب فيوتشر".