شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد كرة القدم يجتمع مع رئيسا ناديي نجوم المستقبل ودكرنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعا مع محمد الطويلة رئيس نادي نجوم المستقبل، وخضر إبراهيم رئيس نادي دكرنس، في مقر الاتحاد، وتطرق علام خلال جلسته معهما لمناقشة بعض الأمور المتعلقة بشؤون كرة القدم.

ومن المنتظر، أن يتجدد اللقاء بين الثنائي خلال الفترة المقبلة لمناقشة العديد من الأمور.

في سيق متصل، يترأس وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم الوفد المصري المشارك في ورشة عمل، ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في قطر، استعدادًا لإطلاق بطولات المدارس في أفريقيا خلال المرحلة المقبلة.

ويضم الوفد المصري تحت رئاسة العطار كلًا من دكتور حاتم صبري ممثلًا عن الاتحاد المصري لكرة القدم، دكتور إيمان حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية ممثلًا عن الوزارة ودكتور أحمد حسان مدير الإدارة العامة للنشاط الرياضي بوزارة الرياضة ممثلًا عن الوزارة، حيث تشارك الوزارتان في تنظيم بطولات المدارس المنتظرة خلال الفترة المقبلة.