شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الأحمر: بطولة السوبر كانت بالنسبة لنا اختبار كبير والناس كلها عملت اللي عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الكابتن أحمد الأحمر، نجم مصر والزمالك في كرة اليد، عن سعادته بفوز الزمالك بكأس السوبر المصري، مضيفا: "دي أول بطولنا لنا السنادي"، موضحا أن "بطولة السوبر كانت بالنسبة لنا اختبار كبير، والناس كلها عملت اللي عليها".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامي يوسف الحسيني،: "الزمالك منظومة، وكرة اليد منظومة محترمة من زمان، من أيام والدي وقبله، ديما بنحاول الناس كلها بنحاول نحقق بطولات، وفي ظل الظروف الصعبة، كان فريق اليد الأكتر بيحقق بطولات، وديما حاسين بمسؤولية ناحية جمهورنا".

وتابع:"اللاعبين بيطلعوا كل ما عندهم عشان نفرح جمهورنا"، مردفا: "مسافرين تونس بعد بكرة للبطولة العربية واللي هيسكبها يوصل كأس العالم للأندية".