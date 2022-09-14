شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ممر شرفى للاعبين الجدد فى المران الأول لمنتخب مصر تحت قيادة فيتوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام لاعبى منتخب مصر بإقامة ممر شرفى للاعبين الجدد المنضمين الى قائمة الفراعنة بالتمرين الأول تحت قيادة البرتغالى روى فيتوريا بإستاد برج العرب في أنطلاق معسكر الفراعنة أستعدادا أستعدادا لوديتي النيجر و ليبيريا المقرر لهما يومي 23 و 27 سبتمبر الجاري.

و جاءت نتيجة المسحة التي خضع لها لاعبو منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا ، سلبية لجميع اللاعبين استعدادا لمعسكر سبتمبر الذي ينطلق اليوم ويتخلله وديتين أمام النيجير و ليبريا يومي 23 و 27 سبتمبر الجاري.

ويظهر المنتخب الوطني بالزي الجديد خلال معسكره الذى يقام فى سبتمبر الجارى، بعد وصول شحنة الملابس الجديدة وتسلمها من جانب اتحاد الكرة.