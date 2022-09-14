رسميًا.. الإسماعيلي يضم مدافع الصفاقسي نور الزمان الزموري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ شريف عادل:

أعلن نادي الإسماعيلي إتمام مجلس إدارته إجراءات التعاقد مع مدافع فريق الصفاقسي التونسي نور الزمان الزموري.

وأشار نادي الإسماعيلي، عبر بيان رسمي صادر اليوم الأربعاء، إلى أن اللاعب قد وقع على عقود حتى عام 2025.

وحضر المدافع التونسي، لحسم كافة الأمور التعاقدية بعد نجاحه في الاختبار الطبي الذي خضع له مؤخرًا.

ولم يبد المدافع التونسي أي شروط في ظل رغبته بالانضمام لصفوف الدراويش باعتباره أحد الأندية الجماهيرية الكبرى.

ويعد الزموري هو ثانِ تونسي ينضم للدراويش في الميركاتو الحالي بعد الثنائي حمدي النقاز.