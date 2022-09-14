فرانكفورت يفوز على مارسيليا بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - حقق فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، فوزًا صعبًا أمام مضيفه مارسيليا الفرنسي بهدف دون رد، على ملعب فيلودروم، بالجولة الثانية من دور المجموعات، لدوري أبطال أوروبا.

وسجل ليندستروم هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 43، ليخطف نقاط المباراة لصالح الفريق الألماني من على أرض الفريق الفرنسي.

الفوز رفع رصيد آينتراخت فرانكفورت إلى 3 نقاط في المركز الثالث، فيما تذيل مارسيليا جدول ترتيب المجموعة التي تضم سبورتنج لشبونة وتوتنهام بلا نقاط.

وكانت مباراة سبورتنج لشبونة وتوتنهام قد انتهت بتحقيق الفريق البرتغالي فوزًا مثيرًا أمام سبيرز، بهدفين دون رد، سجلهم في الوقت بدل من الضائع من المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب خوسيه الفالادي.

ورفع الفوز رصيد الفريق البرتغال لـ6 نقاط، في صدارة المجموعة الثالثة، بينما توقف رصيد توتنهام عند 3 نقاط في المركز الثاني.

أحداث اللقاءأنقذ هوجو لوريس مرمى توتنهام من فرصة الهدف الأول بعد تسديدة من ماركوس إدواردز بعد 7 دقائق على البداية.

رأسية من ريتشاليتسون يتصدى لها حارس لشبونة، لترتد بهجمة خطيرة انتهت بتصويبة من ترينكاو، ولوريس يزود عن مرماه من جديد.

وسجل ريتشاليتسون هدف أبيض لتوتنهام في الدقيقة 43، ألغاه الحكم لوجود تسلل.

ومر ماركوس إدواردز من دفاعات فريق توتنهام ببراعة شديدة، قبل أن يسدد كرة أبدع الحارس الفرنسي لوريس في إبعادها مع نهاية الشوط الأول.

تصدى أدريان لرأسية من إيمرسون كادت تخطف التقدم للضيوف في الدقائق الأولى من انطلاقة الشوط الثاني.أرسل بيرزيتش عرضية أرضية لهاري كين، لكن الأمير الإنجليزي تأخر في الوصول إليها لتمر بسلام على مرمى أصحاب الأرض.

وسجل البديل باولينهو هدف تقدم لشبونة في الدقيقة 91، قبل أن يصنع نفس اللاعب الهدف الثاني للفريق البرتغالي، في الدقيقة 93، بعدما نجح آرثر جوميز في انهاء اللقاء لصالح الفريق البرتغالي الذي حقق فوزه الأول تاريخيًا على الأندية الإنجليزية بدوري أبطال أوروبا.