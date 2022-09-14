عبدالحفيظ: كولر سيحدد صفقات الأهلي الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن حاجة الفريق لصفقات جديدة خلال الأيام القليلة القادمة ستكون وفق رؤية المدير الفني مارسيل كولر، الذي تسلم المهمة رسميًا، ويشاهد حاليًا العديد من المباريات السابقة للفريق قبل اتخاذ أي قرار في هذا الشأن.

وأضاف مدير الكرة بالأهلي، أن هناك العديد من اللاعبين المرشحين للانضمام للأهلي، بينهم مصريين وأيضًا أجانب، وقد تم عرض موقفهم على المدير الفني، الذي لا يزال يشاهد مبارياتهم لتحديد مدى حاجة الفريق لأي منهم أو بعضهم.

وأشار عبدالحفيظ إلى أنه قد تم عرض مجموعة الشباب الذين تم تصعيدهم للفريق الأول خلال الفترة الماضية، وظهروا بمستوى طيب، على المدير الفني السويسري، وذلك لبحث إمكانية الاستعانة بأي منهم وفقًا لاحتياجات الفريق الفنية، ومستوى كل واحد من هذه العناصر.

في سياق متصل، حدد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، أيام ٢١ و٢٥ و٢٩ سبتمبر لإقامة ثلاث مباريات متدرجة المستوى خلال فترة الإعداد التي يخوضها الفريق بنظام اليوم الكامل في ملعب التتش.

ويأتي ذلك استعدادًا لأولى مباريات الفريق في دوري أبطال إفريقيا أمام الفائز من الاتحاد المنستيري التونسي، والجيش الرواندي في دور الـ٣٢ من البطولة.

ويقوم سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، بالاتفاق على أطراف المباريات الثلاث، وإنهاء كافة الأمور المتعلقة بها.