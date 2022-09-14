ليفربول يعبر أياكس بثنائية صعبة بدوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

خطف فريق ليفربول الإنجليزي فوزًا قاتلاً خلال المباراة التي جمعته بنظيره الهولندي أياكس مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتقدم ليفربول عقب مرور 17 دقيقة عن طريق لاعبه محمد صلاح قبل أن يتعادل أياكس سريعًا بعد مرور 10 دقائق عن طريق لاعبه محمد قدوس ثم خطف ليفربول هدف الفوز في الدقيقة 89 عن طريق لاعبه جويل ماتيب.

ورفع ليفربول رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 3 في المركز الثاني خلف نابولي الإيطالي المتصدر بالرصيد ذاته ولكن يتبقى له مباراة الجولة الثانية، فيما توقف رصيد أياكس عند النقطة 3 في المركز الثالث.

وإليكم أبرز أحداث المباراة:

بدأ اللقاء بضغط من ليفربول فأرسل محمد صلاح عقب مرور دقيقتين كرة عرضية أرضية ولكن أبعدها دفاع أياكس.

وسدد لاعب ليفربول تسيميكاس كرة قوية من حدود منطقة جزاء أياكس في الدقيقة 4 ولكن مرت أعلى المرمى.

وكاد يصنع صلاح الخطورة في الدقيقة 6 بتبادل التمريرات مع زميله أرنولد ولكن أبعد دفاع أياكس الكرة.

وحصل ليفربول بعد مرور 8 دقائق على ركلة حرة مباشرة سددها أرنولد بجوار مرمى أياكس.

وظهرت خطورة أياكس الأولى في الدقيقة 14 بعد تمريرة بينية من لاعبه تاديتش لزميله قدوس ولكن أبعدها دفاع ليفربول.

وسدد لاعب ليفربول بالدقيقة 15 كرة قوية تصدى لها حارس مرمى أياكس.

واستلم محمد صلاح في الدقيقة 17 الكرة داخل منطقة جزاء أياكس ليُسجلها في المرمى.

وسدد لاعب ليفربول دياز في الدقيقة 21 كرة قوية ولكن مرت بجوار المرمى.

وعاد ليفربول للتسديد مرة أخرى في الدقيقة 23 عن طريق لاعبه جوتا ولكن الكرة علت المرمى.

وكاد صلاح يُسجل الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 25 بعدما وصلته كرة عرضية ولكن تصدى دفاع أياكس للكرة لتمر بجانب القائم. وعاد أياكس للتعادل بعد مرور 10 دقائق من هدف صلاح لليفربول عن طريق لاعبه محمد قدوس.

وسدد لاعب ليفربول أرنولد كرة قوية في الدقيقة 31 ولكن علت مرمى أياكس. وكاد صلاح يسجل مرة أخرى بقيادة هجمة في الدقيقة 34 ولكن أبعدها دفاع أياكس لركنية.

وكاد يُسجل فان دايك الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 35 ولكن تصدى لرأسيته حارس مرمى أياكس.

وسدد أرنولد كرة قوية من داخل منطقة جزاء أياكس ولكن تصدى لها الحارس في الدقيقة 42.

وعاد حارس أياكس للتألق بالتصدي لرأسية جديدة من فان دايك بالدقيقة 43.