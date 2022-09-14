دوري الأبطال.. - بايرن يهزم برشلونة مجددا وليفربول ينجو من فخ أياكس وأتلتيكو مدريد يخسر بثنائية

المنامة - ياسر ابراهيم - فاز بايرن ميونخ على ضيفه برشلونة بهدفين دون رد في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا، والتي شهدت فوز إنتر ميلان على فيكتوريا بلزن التشيكي بالنتيجة نفسها.

وسجل هدفي "الفريق البافاري" لوكاس هيرنانديز (51)، وأضاف ليروي ساني الهدف الثاني (54).

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد برشلونة عند 3 نقاط.

وفي المجموعة الأولى، اقتنص ليفربول فوزا مثيرا من ضيفه أياكس أمستردام 2-1.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله، حيث تقدم النجم المصري محمد صلاح بهدف لليفربول (17)، وبعدها بعشر دقائق أدرك الغاني محمد قدوس التعادل لأياكس.

وقبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة، خطف المدافع الكاميروني جويل ماتيب هدف الفوز القاتل لليفربول.

واستعاد ليفربول وصيف النسخة الماضية، إتزانه في دوري أبطال أوروبا بعد خسارته القاسية على ملعب مضيفه نابولي 1-4، في الوقت الذي خسر فيه أياكس بعد فوزه في الجولة الأولى على ضيفه غلاسكو رينجرز الأسكتلندي برباعية نظيفة.

ويمتلك كل من أياكس ونابولي وليفربول 3 نقاط، ولكن بمقدور نابولي أن ينفرد بالصدارة من خلال المواجهة التي تجمعه غدا الأربعاء بغلاسكو.

وفي المجموعة الثانية، واصل كلوب بروج البلجيكي التوهج في المسابقة القارية بفوزه الكاسح على مضيفه بورتو برباعية نظيفة في الوقت الذي حقق فيه باير ليفركوزن الألماني فوزا مفاجئا على ضيفه أتلتيكو مدريد بهدفين دون رد.

وحقق كلوب بروج فوزه الثاني على التوالي بعد فوزه في الجولة الأولى على ليفركوزن بهدف نظيف.

وانفرد كلوب بروج بصدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط مقابل 3 نقاط لأتلتيكو وليفركوزن، وبقي بورتو بدون رصيد بعد خسارته للمرة الثانية على التوالي.

وعلى ملعب الدراغاو، سجل رباعية الفريق البلجيكي، فيران غوتغلا (15 ضربة جزاء) وكمال سواه (47) وأندرياس سكوف أولسن (52) وأنطونيو نوسا (89).

وعلى ملعب "باي أرينا"، حسم ليفركوزن فوزه على أتلتيكو في أخر ست دقائق، بهدفين نظيفين سجلهما روبرت أندريش (84) وموسى ديابي (87).





(وكالات)