دوري الأبطال.. - توتنهام يسقط أمام سبورتينغ وإنتر ينجز بنجاح مهمة تحقيق الفوز الأول 

المنامة - ياسر ابراهيم - اقتنص سبورتينغ البرتغالي فوزًا ثمينًا من ضيفه توتنهام هوتسيبر الإنكليزي (2-0) في الدقائق الأخيرة من المواجهة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل هدفي الفريق البرتغالي كل من باولينيو (90+1) والبرازيلي آرثر غوميز (90+3).

وبهذا الانتصار رفع سبورتينغ رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة.

في المقابل تجمّد رصيد توتنهام عند 3 نقاط في المرتبة الثانية مؤقتًا.

وفي المجموعة الثالثة، عاد إنتر الإيطالي بالفوز من أرض منافسه فيكتوريا بلزن التشيكي 2-0.

وسجل للفائز البوسني إدين دجيكو 20، و الهولندي دينزل دومفريس 71.

ولعب الفريق الخاسر بـ10 لاعبين ابتداء من الدقيقة 62 بعد طرد لاعبه بافل بوشا.

وهذا الفوز الأول لإنتر بعد أن خسر مباراته الافتتاحية ضد العملاق البافاري في ميلانو 2-0.

(بي إن سبورت)