شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يزيد أوجاع برشلونة وينتصر بثنائية في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أسدل الستار أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ضد نظيره بايرن ميونخ، في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا.

نتيجة مباراة برشلونة وبايرن ميونخ

والتقى الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة بقيادة تشافي هيرنانديز، بنظيره بايرن ميونخ، اليوم الثلاثاء، على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث انتهى اللقاء بفوز البافاري بهدفين دون مقابل.

الشوط الأول

وحسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من المباراة، حيث شهد سيطرة من جانب النادي الكتالوني، ولكنها كانت دون جدوى.

وأتيح لفريق برشلونة، العديد من الفرص التهديفية ولكن التوفيق لم يحالفه، خلال شوطي اللقاء.

الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني، تحولت المباراة إلى سيطرة من جانب فريق بايرن ميونخ، نجح من خلالها في تسجيل هدفين، بالإضافة إلى تألق كبير لمانويل نوير الذي حرم البارسا من العديد من الأهداف.

وافتتح لوكاس هيرنانديز، التسجيل البافاري بإحراز الهدف الأول في الدقيقة 50، ثم أضاف ليروي ساني الهدف الثاني في الدقيقة 54.

ترتيب المجموعة

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد بايرن ميونخ الألماني إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة ويتوقف رصيد برشلونة عند 3 نقاط في الوصافة.