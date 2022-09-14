الامارات | العين يصطدم بالجزيرة.. والوحدة في ضيافة شباب الأهلي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، التي تنطلق يوم غدٍ الخميس، مباريات صعبة وقوية في صدارة جدول الترتيب، حيث يخوض فريق العين حامل اللقب مواجهة صعبة في ملعب الجزيرة، بينما يبحث الوحدة عن تصحيح مساره بعد الخسارة أمام اتحاد كلباء، ولكنه سيجد نفسه في ضيافة شباب الأهلي ويبحث هو الآخر عن أول فوز على ملعبه، بعد أن خسر أول مباراة أمام الشارقة، وذلك قبل توقف بطولة الدوري لمدة أسبوعين بسبب تجمع المنتخب الوطني.

وتقام مباريات الجولة الثالثة يومي الخميس والجمعة على عكس الجولة الماضية التي أقيمت في عطلة نهاية الأسبوع، وذلك بسبب سفر المنتخب الوطني يوم 17 الجاري لمعسكره الخارجي.

وكانت بطولة الدوري قد بدأت بشكل قوي مع تصدر فريقي الشارقة والجزيرة بانتصارين متتاليين لكل منهما.

وسيجد الجزيرة نفسه أمام أول اختبار حقيقي وهو يستضيف حامل اللقب العين، بعد أن خاض مواجهتين أمام دبا وخورفكان، والفوز اليوم يعطي أياً من الفريقين القوة والدافع للاستمرار، أما الشارقة بما يملك من إمكانات ولاعبين أجانب فسيجد نفسه في موقف صعب خارج أرضه أمام عجمان، في مباراة صعبة سيرفض فيها «البرتقالي» الخسارة بسهولة بعد هزيمته الأخيرة أمام النصر.

شباب الأهلي يبحث عن ذاته وتقديم ما يرضي جماهيره، بعد أن جمع ثلاث نقاط من فوز صعب على دبا، والخسارة أمام الشارقة، وسيجد نفسه في هذه الجولة يستضيف الوحدة القادم من الخسارة أمام اتحاد كلباء في مباراة صعبة، وهو مطالب بالفوز وإثبات اللاعبين لأنفسهم، خصوصاً الأجانب.

وفي مباريات قوية أخرى يخوض النصر مواجهة صعبة في ملعب خورفكان الذي تعرض للخسارة في أول مباراتين مع المدرب المواطن عبدالعزيز العنبري، وهو مجبر على تقديم نتيجة إيجابية قبل توقف بطولة الدوري، بينما سيبحث الوصل عن نتيجة إيجابية جديدة عندما يستضيف دبا الذي خسر أول لقاءين.

وكذلك ستكون هناك مواجهات أخرى قوية ويصعب توقع نتائجها، إذ يستضيف بني ياس البطائح، أما اتحاد كلباء سيجد نفسه مطالب بتحقيق نتيجة إيجابية عندما يستضيف الظفرة الباحث عن العودة إلى طريق الانتصارات

بعد الهزيمة الثقيلة أمام العين بسباعية.

مباريات الجولة الثالثة

يوم الخميس

الوصل – دبا

عجمان – الشارقة

خورفكان – النصر

الجزيرة – العين

يوم الجمعة

بني ياس – البطائح

اتحاد كلباء – الظفرة

شباب الأهلي – الوحدة