الامارات | بالفيديو.. «الربع» يختبر صداقات النجوم في قالب تنافسي ترفيهي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقامت قناة دبي الرياضية التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، مساء أول من أمس، حفل إطلاق لبرنامج «الربع» بحلته الجديدة، الأكثر تنوّعاً وشمولية لنجوم الرياضة والفن، وبأسلوب مختلف في طرح جوانب متنوّعة في حياتهم الشخصية خارج إطار العمل، بطابع تنافسي، ترفيهي، وجاء إطلاق برنامج «الربع» خلال الحفل الذي أقامته قناة دبي الرياضية برعاية فندق الحبتور بالاس، وحضره كل من: مدير قنوات دبي الرياضية في مؤسسة دبي للإعلام عبدالرحمن أمين، والمدير التنفيذي لقطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام أحمد الحمادي، ورئيس رابطة المحترفين عبدالله الجنيبي، والمدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية محمد حارب، بالإضافة إلى رعاة البرنامج، ماي دبي، معهد الإمارات للسياقة، مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، شركة FA المنتجة للبرنامج، وشركة غرور للتصوير الفوتوغرافي.

ويتولى الإعلامي حسن حبيب تقديم البرنامج الذي يتألف من 12 حلقة، ويبث مساء كل يوم إثنين، على قناة دبي الرياضية، لتبدأ أولى حلقاته، مساء الإثنين المقبل في تمام الساعة 11:00 مساءً، كما سيبث أيضاً على قناة سما دبي، يوم الخميس في تمام الساعة 9:00 مساءً، وتستضيف حلقات البرنامج أكثر من 40 شخصية، منها: صانع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي خالد الخالدي، المطربة رحمة رياض، لاعب الكرة حارب عبدالله، الإعلامية والممثلة رؤى الصبان، لاعب الكرة عامر مبارك، المطرب محمد عساف، الحكم عمار الجنيبي، الممثلة روجينا، اللاعب فواز عوانة، اللاعب فهد الضنحاني، المطرب فيصل الجاسم، المطرب محمد الشحي، اللاعب محمد فوزي، صانع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي خالد الرشيدي، الممثل ألكسندر علوم، اللاعب عبدالله رمضان، الممثلة أمل محمد، اللاعب خليفة مبارك، الدكتور مجد ناجي، الحكم عادل النقبي، الممثلة جيسي عبدو، اللاعب سالمين خميس، الملحن والمطرب جسام، واللاعب طارق أحمد، وغيرهم.

وعبر مدير إدارة القنوات الرياضية في قطاع الإذاعة والتلفزيون بمؤسسة دبي للإعلام عبدالرحمن أمين، عن سعادته بإطلاق برنامج «الربع» في نسخته الثانية. وقال: «نحن نسعى لأن يكون البرنامج الأول محلياً وعربياً وإقليمياً على مستوى البرامج الرياضية».

وأضاف: «للمرة الأولى في قناة دبي الرياضية تم إنتاج برنامج خارجي مع فنانين ومشاهير، وذلك تماشياً مع توجهات إمارة دبي، بهدف إبراز الإمكانات والبنية التحية التي تمتلكها دبي والإمارات على الأصعدة كافة».

وواصل: «البرنامج لم يكتفِ بالأهداف الرياضية، بل كان له دور اجتماعي وإنساني أيضاً، حيث تقوم الفكرة على تعزيز مفهوم الصداقة، والصحبة الصالحة وكيفية خلق ممارسات مشتركة تجمع (الربع) في إطار إيجابي ومشوق تغلب عليه الروح الرياضية».

وشهد الحفل العديد من المفاجآت، من بينها، إطلاق الأغنية الرسمية للبرنامج من كلمات شاعر الوطن علي الخوار وتلحين سفير الألحان الفنان فايز السعيد.

ويتكوّن برنامج «الربع» من ثلاث فقرات رئيسة، حيث يقوم نجوم الحلقة في الفقرة الأولى برفقة مقدّم البرنامج بزيارة أحد نجوم أو أبطال رياضات مختلفة مثل: السباحة، أو الرجبي، أو التنس، أو هوكي الجليد وغيرها، من أجل تنظيم تحدٍ، وتقييم كل نجم ومنحه ميدالية خاصة بحسب أدائه في التحدي. أما في الفقرة الثانية فيمارس «الربع» (الأصدقاء) مغامرات مختلفة تتميز بالإثارة والتشويق مثل ترويض الأسود، أو صيد الأسماك، أو تبديل إطارات السيارات، أو قيادة السيارات في البر، وغيرها من المغامرات التي تمتاز بقوتها وخطورتها، في حين يعيش «الربع» في الفقرة الثالثة تجربة ممارسة مهنة معينة لمدة يوم واحد فقط، مثل التمثيل على خشبة المسرح، أو مهنة سائق التاكسي، أو خدمة عملاء في مطعم كبير وغيرها من المهن، وذلك بهدف اكتشاف مواهب و«شخصيات الربع».

وتم تصوير حلقات البرنامج في أكثر من 50 وجهة داخل الدولة، والتي تتميز بالمغامرة والتشويق، مثل: ديب دايف دبي للغوص (أعمق حوض سباحة في العالم)، وحتا وادي هب، والتزلج الهوائي، ومصارعة الثيران بالفجيرة، وغيرها.

يُذكر أن حسن حبيب، قدم العديد من البرامج، أبرزها: أوسكار الجماهير، كونغرس الإمارات، جماهير آسيا الذي مزج أيضاً بين أهل الفن والرياضة، وغيرها العديد من البرامج التفاعلية منها ضد الساعة في طواف دبي الدولي.

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