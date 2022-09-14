اخبار الرياضه

الامارات | الفجيرة يتعاقد مع النيجيري أدينكا

0 نشر
محمد فاضل - الفجيرة 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن الفجيرة يتعاقد مع النيجيري أدينكا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الفجيرة الرياضي، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عن تعاقده مع المهاجم النيجيري ايوديكي أدينكا، وقيده بفئة اللاعب المقيم في قائمة الفريق الأول خلال الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم.

وانضم ادينكا الى جانب اللاعبين الجزائريين صبري غريب وعكاشة حمزاوي والنيجيري موفتاو أولابي.

وكان الفجيرة قد افتتح الموسم الحالي بالتعادل مع الرمس بهدفين لكل منهما، ويلتقي فريق فرسان هسبانيا في الجولة الثانية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا