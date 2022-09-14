الامارات | منتخب الدرّاجات يحافظ على صدارة طواف صلالة رغم «العطل الفني»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حافظ منتخب الدرّاجات على قمصان التميز وصدارة طواف صلالة في ختام المرحلة الثالثة التي امتدت لمسافة 123 كم، رغم خسارة المرحلة الثالثة لمصلحة العماني محمد الوهيبي، بعد أن تعرض المنتخب إلى حدث طارئ تمثل في عطل في دراجة سيف معيوف متصدر الطواف حتى الآن، وهو ما أربك لاعبي المنتخب قبل انطلاق المرحلة الثالثة بدقائق، إلا أن المنتخب اكتسب نقاطاً إضافية حافظت له على الصدارة العامة للطواف قبل ختامه اليوم بالمرحلة الرابعة والأخيرة.

وتفصيلاً أكد المدير الفني للمنتخب الوطني عبدالله سويدان، أن اللاعبين تفاجأوا بعطل في دراجة سيف معيوف قبل انطلاقة المرحلة الثالثة من الطواف وهو خارج عن إرادتهم ونتج عن نقل الدراجات إلى مكان السباق، حيث تبين الضغط على بطارية دراجة سيف معيوف من دراجة مجاورة لها مما أدى إلى انتهاء البطارية، وهو ما يمنعه من استخدام الدراجة بسبب تعطل «ناقل الحركة».

وقال سويدان لـ«الإمارات اليوم»: «قام على الفور قائد المنتخب أحمد المنصوري بالتعامل مع الموقف حيث أعطى دراجته لجابر المنصوري، وأعطى جابر دراجته لسيف معيوف، بينما قام أحمد المنصوري بإكمال السباق والذي شهد مرتفعات على دراجة سيف معيوف والتي وقف فيها ناقل الحركة، وهو ما شكّل عباً ومجهوداً كبيراً على المنصوري، وكان ذلك من أجل أن يحافظ لسيف معيوف على صدارة الطواف».

وفاز بالمرحلة الثالثة من الطواف العماني محمد الوهيبي وجاء في المركز الثاني السعودي عزام عبدالمنعم، وحل ثالثاً العماني سعيد الرحبي من فريق الجيش العماني، أما قمصان التميز فبقيت جميعها مع رجال منتخب الإمارات حيث حافظ الدرّاج الصاعد عبدالله الحمادي على القميص الأبيض المخصص لفئة تحت 23 عاماً، بينما حافظ على القميص الفضي الخاص بالمرتفعات الدرّاج جابر المنصوري، كما حافظ على القميص الأخضر الخاص بالنقاط خالد معيوف، أما القميص الذهبي وصدارة الطواف فظل مع البطل الإماراتي سيف معيوف.

وتُقام اليوم المرحلة الرابعة والأخيرة «خور روري – مركز البلدية الترفيهي» لمسافة 116 كم، من دون مرتفعات، وبعدها سيتم تكريم الفائزين في الطواف الثاني الذي يُقام هذه النسخة بمشاركة كبيرة وصلت إلى 64 متسابقاً من ثمانية منتخبات وفرق.