الامارات | مدافع عجمان يغيب عن مباراة الشارقة لوفاة والده

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يغيب الظهير الأيسر لنادي عجمان، وليد اليماحي، عن تشكيلة فريقه التي تلاقي الشارقة، غداً الخميس، في افتتاح الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، لظروف وفاة والده، بحسب مدير الفريق محمد حسين، الذي أكد لـ«الإمارات اليوم» أن اللاعب قد حصل على إجازة لمدة ثلاثة أيام، بعد المصاب الذي ألم به.

وكان نادي عجمان قد قام بتعزية اللاعب وأسرته، بعد وفاة والده، في بيان رسمي. ويفاضل مدرب عجمان، الصربي غوران، حالياً بين كل من سعود سعيد واللاعب المقيم نوباك، لشغل مركز الظهير الأيسر كبديل لليماحي.

وشدد محمد حسين خلال تصريحاته على جاهزية البرتقالي لمواجهة الشارقة، صاحب الأسماء والنتائج المميزة في أول جولتين بالمسابقة، وقال: «مواجهة فريق بحجم الشارقة المُدجج بالنجوم تُمثل دافعاً قوياً وحافزاً لدى لاعبينا لتقديم أفضل ما لديهم لإثبات أننا فريق قوي، وله حضور مهم ومؤثر في الدوري».

وأضاف: «أثبت عجمان خلال مباراتي العين والنصر أننا فريق له احترامه من الجميع، فقد تعادلنا مع العين، وكنا قريبين من تحقيق الفوز، وخسرنا من النصر، رغم أفضليتنا الواضحة في الشوط الثاني».

وعن معاناة عجمان على مستوى دكة البدلاء، ومدى حاجته للتدعيم بصفقات جديدة قبل غلق باب القيد الصيفي، قال: «الإدارة والمدرب ينتظران فترة التوقف الدوري بعد الجولة الثالثة، وسيكون هناك اجتماع تنسيقي بينهم بهذا الخصوص لدراسة احتياجات الفريق والعناصر المتوافرة في سوق الانتقالات الحالية». وأكمل: «عجمان يحتاج لبعض الأسماء على مستوى اللاعبين المواطنين، سواء في خط الوسط أو الهجوم، لتقوية الفريق بشكل أفضل، ووجود عناصر بديلة يمكن الاعتماد عليه عند الحاجة إليها أو تقوي، كما يقولون، دكة البدلاء».