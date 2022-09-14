رمضان صبحي في الزمالك .. أحمد حسن يكشف تفاصيل «اللقطة»

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الكابتن احمد حسن نجم الاهلي ومنتخب مصر السابق حقيقة الاخبار المتداوله بشان انتقال نجم الاهلي السابق وبيراميدز الحالي رمضان صبحي الي النادي الاهلي خاصة في ظل انتشار صورة علي منصات السوشيال للكابتن رمضان صبحي داخل نادي الزمالك .

وقال العميد احمد حسن في بوست كتبه علي صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك : ان الصورة المنتشرة لرمضان صبحي صورة مفبركة وغيرحقيقية وتابع احمد حسن تصريحاته التي اكد خلالها انها منقوله عن مصدر داخل نادي الزمالك حيث قال: " الصورة المنتشرة لرمضان صبحي داخل النادي "مفبركة".. وللاعب لم يحضر للنادي نهائيا ".

واختتم حسن قائلا : ان مدر بالزمالك اكد له انه لديهم رغبة في ضم رمضان صبحي ولكن لم يحدث أنه تواجد في النادي .