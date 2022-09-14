شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين يكشف هدف فيتوريا من معسكر سبتمبر.. وتركيز خاص مع منتخب 2003 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، هدف روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الوطني من معسكر الفراعنة خلال شهر سبتمبر.

قال عامر حسين في تصريحات تلفزيونية: "روي فيتوريا حدد أهدافه من خلال معسكر سبتمبر حيث يريد التقرب أكثر من اللاعبين، والعمل على تحفيظ اللاعبين لطريقته الفنية الخاصة" .

أضاف: "روي فيتوريا مدرب يستمع بشكل جيد جدا، وخلال جلسته مع مدربي أندية الدوري، تحدث معهم عن إيجابيات وسلبيات معظم اللاعبين"

وواصل: "فيتوريا مركز جدا مع منتخب 2003، خاصة أن فيتوريا جاء بعقد طويل الأمد، يمتد إلى 4 سنوات وبالتالي يبني منتخبا للمستقبل"

واختتم حديثه قائلا: "فيتوريا يملك بعض الأهداف مع منتخب مصر والتي يريد تحقيقها ويهتم بكافة التفاصيل"