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عامر حسين يكشف هدف فيتوريا من معسكر سبتمبر.. وتركيز خاص مع منتخب 2003

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القاهرة - سامية سيد - كشف عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، هدف روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الوطني من معسكر الفراعنة خلال شهر سبتمبر.

قال عامر حسين في تصريحات تلفزيونية: "روي فيتوريا حدد أهدافه من خلال معسكر سبتمبر حيث يريد التقرب أكثر من اللاعبين، والعمل على تحفيظ اللاعبين لطريقته الفنية الخاصة" .

أضاف: "روي فيتوريا مدرب يستمع بشكل جيد جدا، وخلال جلسته مع مدربي أندية الدوري، تحدث معهم عن إيجابيات وسلبيات معظم اللاعبين"

وواصل: "فيتوريا مركز جدا مع منتخب 2003، خاصة أن فيتوريا جاء بعقد طويل الأمد، يمتد إلى 4 سنوات وبالتالي يبني منتخبا للمستقبل"

واختتم حديثه قائلا: "فيتوريا يملك بعض الأهداف مع منتخب مصر والتي يريد تحقيقها ويهتم بكافة التفاصيل"

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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